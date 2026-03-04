Количество российских заключенных достигло исторического минимума

По словам Давыдова, в местах лишения свободы сейчас находятся 308 тысяч человек. Это стало возможным благодаря гуманизации законодательства, начавшейся с принятием нового Уголовного кодекса в 2001 году, когда в тюрьмах было около 1,6 млн человек, а к 2013 году их число сократилось до 700 тысяч.