Глыбы льда на крышах и каша на дорогах: сводка жалоб рязанцев на 4 марта

Рязанцы продолжают жаловаться на неочищенные дороги и свисающие с крыш ледяные глыбы. РЗН. инфо публикует сводку жалоб горожан на 4 марта.

Рязанцы продолжают жаловаться на неочищенные дороги и свисающие с крыш ледяные глыбы. РЗН. инфо публикует сводку жалоб горожан на 4 марта.

Глыбы, свисающие с крыш

4 марта жители дома № 21 на улице Быстрецкой сообщили, что на крыше здания скопились кучи снега и льда, которые «могут свалиться кому-нибудь на голову в любой момент». Рязанцы сообщили, что им «страшно заходить в подъезд».

А вот с крыши дома № 4 на улице Пожалостина снег сошел на центральный вход в детский сад № 20. Местные отметили, что сошедшие с крыши глыбы повредили железный козырек над дверью.

«Хорошо, что обошлось и никто не заходил и не выходил. Ну неужели нельзя в первую очередь обезопасить дошкольные и школьные учреждения», — поинтересовались жители.

Один из жителей дома № 12-б на улице Весенней сообщил, что снег с крыши сорвал с петель его кондиционер. Ледяная глыба упала на аппарат, чуть не вырвав с корнем. Рязанец привязал к кондиционеру летнюю резину, чтобы она сдерживала его от падения «кому-то на голову».

Снежная каша на дорогах и трассах

Сообщения о заснеженных трассах и дорогах 4 марта поступали только от жителей области.

Жители Старожилова сообщили о каше на пятачке в местном СХТ.

«Неужели нельзя сдвинуть всё это месиво. Старики и дети падают, автобусы буксуют», — отметили местные жители.

Водители пожаловались на состояние дороги «Тума-Акулово». На кадрах видно, что на трассе образовалась снежная каша.

«Вчера от минтранса Рязанской области получила ответ, что дорога чистится ежедневно! Может, конечно, уборочная машина и проезжает ежедневно, но ничего не чистит. Сегодня дорогу подморозило и проехать невозможно! Дорога в течении всей зимы ни разу не обрабатывалась и не посыпалась противогололедным составом!», — возмутились местные.

Грязь и лужи на пешеходных дорожках

Рязанка сообщила о затопленной пешеходной дорожке на Касимовском шоссе, обходить которое приходится по грязи.

«От ЖК „Триколор“ Касимовское шоссе, 67/3 наконец-то открыли дорогу к 76 школе вдоль окружной дороги, где всю зиму было всё перекопано, но лезть только в резиновых сапогах до колен», — отметила женщина.