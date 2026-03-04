Двух пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

За сутки в регионе зафиксировали 515 нарушений ПДД, в том числе 2 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Помимо этого. выявлено более 20 нарушений, совершенных пешеходами.