Билогическая станция РГУ: первоцветы в этом году ожидаются позже, чем в прошлом
Отмечается, что цветы пока находятся все еще под сугробами, но это не отменят подготовки к фестивалю первоцветов.
В этом году первые цветы распустятся значительно позже, чем в 2025-м, когда они появились в середине марта. Об этом сообщили в пресс-службе биологической станции РГУ имени С. А. Есенина.
Фото: биологическая станция РГУ имени С. А. Есенина.