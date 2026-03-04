Академик Онищенко: сезонная депрессия чаще развивается у женщин

Сезонная депрессия развивается у женщин в четыре раза чаще, чем у мужчин. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости. По его словам, по мировым данным от сезонной депрессии страдают от 13 до 20% людей. Наиболее подвержены этому состоянию две возрастные группы — 20-25 лет и 50-55 лет.

Онищенко отметил, что на развитие расстройства влияют температура воздуха, атмосферное давление, продолжительность светового дня и стресс. Кроме того, депрессия может иметь наследственный характер.

Эксперт подчеркнул, что людям, которые ощущают симптомы, следует обратиться к врачу. В качестве поддерживающих мер он рекомендовал витамины группы B и D, которые способствуют нормализации работы нервной системы, а также магний.

По его словам, магний можно получать из зеленых овощей, брокколи, орехов, гречки и какао. В период депрессии также важен уровень железа — оно содержится в красном мясе, печени, шпинате, бобовых и гречке.