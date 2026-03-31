Жители Рыбного останутся без электричества 1 апреля

Жителей Рыбного 1 апреля ждёт отключение электроэнергии. Об этом сообщила администрация округа. С 10:00 до 15:00 света не будет на улице Почтовая, д. 4, 6, 8, 8А, 10. А также с 9:00 до 17:00 в селе Ильинское Рыбновского округа.