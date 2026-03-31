Жители Рязани обратились к депутатам по вопросам дорог и благоустройства

Депутаты Рязанской городской Думы провели личные приемы граждан. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы. К депутату по округу № 20 Александру Чайке обратились с вопросом устройства остановки общественного транспорта на дороге во 2-м районе поселка Борки в районе дома № 67. Проведение работ запланировали на текущий год.

Также на приеме обсудили благоустройство территории школы № 29, включая дошкольное отделение, и возможный ремонт внутриквартальной дороги от дома № 35 4-го района до дома № 62 6-го района в поселке Борки.

Депутат по округу № 18 Павел Аверин вместе с председателем ТСЖ «Кальное» рассмотрел вопрос ремонта дороги во дворе домов № 23 и № 25 по улице Быстрецкой. Обращение взяли на контроль.

Кроме того, к депутату обратилась супруга участника СВО за помощью в оформлении доверенности — ей дали консультацию и помогли с решением вопроса.

На прием к депутату Даниле Попову пришли молодые активисты. Они обсудили возможность обустройства современной спортивной площадки во дворе. Депутат разъяснил условия участия в программе поддержки местных инициатив и помог разобраться с подготовкой документов.