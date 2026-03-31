В Твери девочка погибла после падения с 10 этажа

В Твери 15-летняя девочка погибла после падения с 10 этажа. Об этом сообщил портал Tverigrad.ru со ссылкой на очевидцев. Трагедия произошла вечером 29 марта в доме на улице Макарова. По предварительным данным, девочка выпала из окна квартиры на 10-м этаже и упала на террасу коммерческой пристройки на уровне четвертого этажа. Пострадавшую доставили в реанимацию, однако спасти ее не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По информации некоторых СМИ, у подростка могли быть проблемы в семье и личной жизни.