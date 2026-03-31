В Рязанскую область ввезли более 12,5 тонн рыбной продукции из Кореи

В Рязанскую область ввезли очередную партию рыбной продукции из Республики Кореи. Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора. Отмечается, что общий вес импортированной продукции составил более 12,5 тонн. Партия успешно прошла ветеринарный и таможенный контроль и была допущена к обороту на территории Российской Федерации. Рыбная продукция будет использоваться в том числе для производства лапши быстрого приготовления, что обеспечит разнообразие ассортимента на российском рынке.