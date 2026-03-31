В рязанском суде допросили Рыжову, подозреваемую по делу экс-сенатора Петиной

Во вторник, 31 марта, прошло очередное заседание по делу бывшего сенатора и экс-замминистра здравоохранения Рязанской области Ирины Петиной, обвиняемой в получении взятки.
Как пишут «Рязанские новости», на этом заседании допросили свидетеля Оксану Рыжову, которая также является подозреваемой по данному делу. Она рассказала о деловых отношениях с Петиной и о встречах в министерстве, где обсуждались поставки медицинских товаров из Костромы в Рязань, в частности для больницы скорой медицинской помощи.
Рыжова отметила, что после подписания контрактов она передавала деньги обвиняемой, доставляя их в её квартиру, откуда их позже забирали. По её словам, после каждой передачи ей сообщали, что деньги были получены.
Прокурор попросил Рыжову уточнить детали касательно договоров, её профессиональной деятельности и встреч с Петиной. Затем вопросы ей задавала сама обвиняемая, интересуясь точными датами, техническими характеристиками и подробностями встреч. Некоторые вопросы, не относящиеся к делу, судья исключила из обсуждения.
Следует отметить, что между адвокатом Рыжовой и Петиной несколько раз возникали споры по поводу излишней дотошности обвиняемой. Допрос продолжился в том же ключе, но вопросы стали задавать уже адвокаты подсудимой.
Подробнее прочитать об уголовном деле — в сюжете РЗН. Инфо.