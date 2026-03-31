В Рязанской области южный ветер принес десятки жалоб на отравленный воздух

С 23 по 29 марта 2026 года в Рязанской области сохранялась тяжелая экологическая обстановка. В первой половине недели при южном и юго-западном ветре жители массово жаловались на запах фенола и сероводорода, головные боли, тошноту, кашель и резь в глазах. В среду, 25 марта, число жалоб достигло 43. Люди требовали ввести режим ЧС. Источник загрязнений заметили на улице Прижелезнодорожной, 2, там даже днем открыто сжигали мусор.

Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Дышим чистым».

Передышка наступила только с четверга, когда ветер сменился на восточный и северный. Активисты отмечают, что изменений нет, потому что в системе «Экомонитор62» зарегистрировано лишь 2,5% жителей.