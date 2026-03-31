В Рязанской области стартовали рейды по тонировке

Во вторник, 31 марта, в Рязанской области стартовали рейды по тонировке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

Рейд направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.

Полицейские проводят сплошные проверки автомобилей.

Помимо административного штрафа в размере 500 рублей, за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прекращении административного правонарушения, водителю может грозить административный арест сроком до 15 суток, напомнили в ведомстве.