В Рязанской области собрали рекордный урожай зерна в 2025 году

В Рязанской области начали подготовку к весенним полевым работам. Готовность к посевной и задачи на сезон обсудили на совещании в агротехнологическом университете, сообщил губернатор Павел Малков. По итогам прошлого года сельское хозяйство региона выросло на 10,8%. Аграрии собрали рекордный урожай — 3,1 млн тонн зерновых и 680 тысяч тонн масличных культур. Кроме того, зафиксировали максимальные показатели за последние 30 лет по производству молока, мяса и яиц.

В регионе продолжают вводить в оборот новые земли — около 10 тысяч гектаров ежегодно. В этом году общая посевная площадь, как ожидается, составит более 1,15 млн гектаров.

По словам губернатора, хозяйства обеспечены топливом и удобрениями, при необходимости аграрии смогут воспользоваться арендой техники. Также особое внимание уделят пожарной безопасности и подготовке кадров для сельского хозяйства.

