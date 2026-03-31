В Рязанской области скончался травматолог-ортопед

Ушел из жизни врач — травматолог-ортопед хирургического отделения, бывший заведующий травматологическим отделением Скопинской райбольницы Александр Лапшин. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Александр Лапшин скончался 30 марта после продолжительной болезни, указано в публикации.

В Скопинской райбольнице он начал работать в 1976 году. С 1986 года возглавлял травматологическое отделение.

«В своей работе Александр Николаевич всегда применял самые современные методы лечения, в совершенстве владел аппаратом Илизарова для успешного лечения открытых переломов костей и ликвидации ложных суставов, выполнял все виды накостного, внутрикостного и комбинированного остеосинтеза, что позволило значительно снизить выход на инвалидность и временную нетрудоспособность пациентов», — говорится в некрологе.

Александр Лапшин в 2001 году награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», в 2011 году удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

В 2025 году завершил трудовую деятельность по состоянию здоровья в должности травматолога-ортопеда хирургического отделения.

Отпевание пройдет 1 апреля в 11.00.

Фото: группа ГБУ РО"Скопинская центральная районная больница" в «ВК».