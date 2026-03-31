В Рязанской области с 1 апреля стартует месячник благоустройства

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о проведении месячника благоустройства с 1 по 30 апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанская область».

Областной субботник назначен на 25 апреля. Губернатор поручил муниципалитетам и ведомствам решить организационные вопросы и проинформировать жителей о предстоящей уборке. В Рязани месячник охватит все районы города, общегородские субботники пройдут 11, 18, 25 апреля и 2 мая. Особое внимание уделят приведению в порядок памятников, мемориалов и мест захоронений к майским праздникам.