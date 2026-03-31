В Рязанской области под воду ушел еще один мост

В Рязанской области под воду ушел еще один мост. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

31 марта из-за подъема воды в реке Тырница произошло подтопление низководного моста около села Терехово Шиловского района.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Объезда нет. Лодочную переправу не организовывали из-за низкого уровня подъема воды. Она начнет работать, если высокопроходимая техника не сможет проехать.