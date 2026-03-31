В Рязанской области мужчина угрожал убить сестру жены

Инцидент произошел в поселке Краснопартизанский в Пителинском районе. 38-летняя местная жительница вместе со своим мужем пришла в гости к своей сестре. Там между женщинами произошел конфликт. За хозяйку дома вступился ее 45-летний муж. Сестра женщины начала ссориться с ним. Тогда он начал закрывать ей рот руками и стал угрожать убийством. На место вызвали полицию. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ, рязанцу грозит до 2 лет лишения свободы.

