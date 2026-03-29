Рязанцы сообщили, что из-за коммунальной аварии затопило магазины, салон и ПВЗ

Рязанцы заявили, что из-за коммунальной аварии затопило магазины косметики, цветов, а также маникюрный салон и ПВЗ. О проблеме 29 марта сообщили в редакцию РЗН. инфо читатели.

По словам арендаторов, уже 16 дней затапливаются коммерческие помещения на цокольном этаже в доме № 12 на улице Шереметьевской. Прибывшие на место коммунальные службы заделали дыру в трубе. Однако после, как отметили читатели, ситуация ухудшилась.

Уточняется, что из люка между домами № 10 и 12 на улице Шереметьевской примерно три дня назад забил «фонтан».

При этом УК не предприняла меры для решения проблемы, заявили арендаторы.

«Нас скоро затопит окончательно, и мы не сможем работать… Затапливает возможно вода из колодца, может пропиталась земля, или нарушены системы гидроизоляции. Мы никак не можем докопаться до сути. У УК ответ один, что у них нет денег на устранение причины… [Городские службы] говорят, что им некогда нами заниматься.

Мы оборвали все телефоны. Замкнутый круг, а ситуация с каждым днем все хуже. Вода сочится уже внутри помещений не только из стен, а из-под пола, из швов плитки», — рассказали читатели.