В Рязани водитель «Патриота» сбил пешехода
ДТП произошло вечером 30 марта вблизи дома № 5 на улице Магистральной. 60-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» сбил 37-летнего пешехода. Мужчина получил травмы. Ему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
