В Рязани привлекли к ответственности УК за неубранную крышу от наледи

Отмечается, что на крыше дома № 30 по улице Вокзальная коммунальщики не убрали наледь, снег и сосульки. В результате мастера ООО «ТРБС» привлекли к административной ответственности.

В Рязани привлекли к ответственности УК за неубранную крышу от наледи. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госжилинспекции.

Отмечается, что на крыше дома № 30 по улице Вокзальная коммунальщики не убрали наледь, снег и сосульки. В результате мастера ООО «ТРБС» привлекли к административной ответственности.