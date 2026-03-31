В Рязани планируют построить стоматологическую клинику со стационаром

Дорожную карту строительства многофункциональной стоматологической клиники со стационарным отделением презентовали Корпорации развития Рязанской области, которая сопровождает этот проект. ООО «Профессорская стоматология» планирует приступить к строительству уже в этом году. Клиника будет работать по трем основным направлениям: стоматология, хирургия и оториноларингология.

Дорожную карту строительства многофункциональной стоматологической клиники со стационарным отделением презентовали Корпорации развития Рязанской области, которая сопровождает этот проект.

ООО «Профессорская стоматология» планирует приступить к строительству уже в этом году. Клиника будет работать по трем основным направлениям: стоматология, хирургия и оториноларингология. По проекту, на пяти этажах разместятся оперблок, терапевтическое отделение, палаты интенсивной терапии, зуботехническая лаборатория и другие помещения. Общая площадь здания составит 3 тысячи квадратных метров, на цокольном этаже предусмотрят парковку.

«Пока подобного проекта в России нет, и при успешном опыте, мы сможем презентовать его отечественным коллегам. Заручившись поддержкой на региональном уровне, приступим к реализации проекта. Сегодня обсудили с гендиректором Корпорации развития Вячеславом Несиным ряд оргвопросов по дорожной карте будущего строительства», — прокомментировал гендиректор ООО «Профессорская стоматология» Александр Кузнецов.

Открытие клиники на улице Садовой запланировано на 2028 год. Ожидается, что в центре создадут около 400 новых высококвалифицированных рабочих мест.