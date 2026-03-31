В Рязани на улице Шереметьевской отключат холодную воду

В Рязани 31 марта временно отключат холодное водоснабжение на улице Шереметьевской. Ограничения будут действовать с 9:30 до 17:00 по адресам: дома № 10 (корпуса 1-5), № 12 и корпус 4 дома № 12.