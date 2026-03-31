В российских школах появится единый учебник по труду

В России планируют ввести единый учебник по труду для учеников 5-9 классов. Его включат в федеральный перечень до конца 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в Минпросвещения.

В ведомстве также уточнили, что в ближайшие годы появятся единые учебники и по другим предметам. Речь идет о русском языке, литературе, физике, химии и биологии для старшеклассников.

Работа над новыми пособиями уже идет. К разработке учебников по естественно-научным дисциплинам привлекли специалистов Российской академии наук.

В Минпросвещения отметили, что создание единых учебников должно повысить качество школьного образования.