В России заявили, что ставки по ипотеке к концу года могут снизиться до 12-13%

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что к концу 2026 года ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 12-13%. Об этом пишет «Дума ТВ». По его мнению, это снижение будет зависеть от уровня инфляции в стране. Аксаков отметил, что если инфляция опустится до 4,5-5%, то ключевая ставка может быть снижена до 10% или 11%. В таком случае ожидается, что это приведет к росту спроса на ипотечные кредиты.