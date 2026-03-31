В России хотят разрешить записывать умершего отцом ребенка из пробирки

В Госдуму внесен законопроект, который позволит мужчине официально стать отцом ребенка даже после своей смерти. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Согласно инициативе, если супруг умер, а его биоматериал использовали для оплодотворения супруги после истечения 300 дней с момента его смерти, запись об отце все равно будет внесена в свидетельство о рождении. Главное условие — чтобы при жизни мужчина успел дать нотариально заверенное согласие быть записанным отцом.

Поправки вносятся в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния». Авторы подчеркивают, что нововведение позволит таким детям претендовать на социальную поддержку и пенсию по потере кормильца.