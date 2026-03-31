В Подольске нашли мертвыми супругов-свингеров

Предварительной причиной гибели пары назвали отравление. Их годовалого сына нашли в квартире живым — он плакал, после чего жилище вскрыли. Выяснилось, что супруги вели Telegram-канал «Дьяволица» и искали в интернете девушку «для приятного времяпрепровождения» без приверженности здоровому образу жизни.

В Подольске обнаружили тела Дмитрия и Алины без внешних признаков насильственной смерти, известно, что они увлекались сексуальными практиками. Об этом сообщили в телеграм-канале «112».

Предварительной причиной гибели пары назвали отравление. Их годовалого сына нашли в квартире живым — он плакал, после чего жилище вскрыли.

Выяснилось, что супруги вели Telegram-канал «Дьяволица» и искали в интернете девушку «для приятного времяпрепровождения» без приверженности здоровому образу жизни.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Фото: «112».