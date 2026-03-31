В Подмосковье прохожие спасли ребенка, упавшего из окна на козырек дома. Об этом сообщили в телеграм-канале «112». В поселке Октябрьский ребенка спасли неравнодушные местные жители. Один из мужчин забрался на козырек и передал малыша другому, который подхватил его внизу. После спасения младенца передали врачам.

