В Подмосковье прохожие спасли ребенка, упавшего из окна на козырек дома
В Подмосковье прохожие спасли ребенка, упавшего из окна на козырек дома. Об этом сообщили в телеграм-канале «112». В поселке Октябрьский ребенка спасли неравнодушные местные жители. Один из мужчин забрался на козырек и передал малыша другому, который подхватил его внизу. После спасения младенца передали врачам.
