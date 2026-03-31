В одном из округов Рязанской области запустили катер для перевозки жителей

С 31 марта в Спасском округе начал действовать водный маршрут для жителей села Фатьяновка. Об этом пишет ИД «Пресса». Катер «Павел фон Дервиз» будет осуществлять перевозку пассажиров по расписанию, согласованному с местными жителями. По будням запланировано семь рейсов, а в выходные и праздничные дни — пять. Отмечается, что это позволит сельчанам удобно посещать поликлинику и добираться до места работы. Кроме того, для улучшения транспортной доступности, расписание катера синхронизировано с движением автобусов.

