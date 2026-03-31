В Нижнекамске произошел мощный взрыв рядом с заводом «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске произошел мощный взрыв в районе завода «Нижнекамскнефтехим», который был виден из многих районов города. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости». По словам очевидцев, взрыв вызвал сильные колебания в домах, что напугало местных жителей. «Я на 10 этаже живу, у нас дом прямо зашатало, я думала, сложимся. Меня до сих пор трясет," — делится одна из жительниц. Отмечается, что после взрыва в воздухе появился «химический запах». Столб дыма виден почти из любой части города. В связи с инцидентом Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска. Со стороны промзоны слышны сирены.

Мэр города Радмир Беляев сообщил, что на территории «Нижнекамскнефтехима» ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования, а сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, были перемещены на безопасное расстояние. Специалисты аккредитованных лабораторий проводят мониторинг качества атмосферного воздуха, и на данный момент угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано.