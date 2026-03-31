В Минпросвещения опровергли обязательное изучение третьего языка в школах РФ

В Минпросвещения опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что в российских школах якобы собираются сделать обязательным изучение второго иностранного языка в старших классах. Об этом сообщило издание «Известия».

В ведомстве разъяснили, что данный предмет может вводиться только по выбору учащихся или их родителей, а также при наличии в школе необходимых условий.