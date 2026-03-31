В Кораблине задержали мужчину, бившего палкой дверь соседской квартиры

В Кораблине полицейские задержали мужчину, повредившего входную дверь квартиры соседа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

50-летняя местная жительница сообщила в полицию, что вернулась домой из магазина и обнаружила, что ее дверь сильно повреждена и не открывается.

Оперативники выяснили, что соседка видела в коридоре мужчину с палкой, который шумел на лестнице. После описания подозреваемого полицейские нашли 33-летнего местного жителя, который оказался виновником происшествия.

Как выяснили правоохранители, у мужчины были неприязненные отношения с 30-летним сыном хозяйки квартиры. Он решил отомстить за повреждение своей двери и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударял по двери с палкой, думая, что внутри находится обидчик. После этого он вернулся домой, где его и задержали.

Теперь мужчине грозит до 2 лет тюрьмы за вандализм.