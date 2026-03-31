В Клепиковском районе 1 апреля отключат электричество

В Клепиковском районе 1 апреля пройдет плановое отключение электроэнергии. Отключение связано с проведением плановых работ филиалом «Клепиковский РЭС» АО «РОЭК». Электроэнергии не будет с 09:00 до 17:00. Отключение коснется следующих населенных пунктов: Акулово, Дмитриево, Колесниково, Малахово, Октябрь, Бозово, Ненашкино, Рябикино, Верея, Деево, Захарово, Каверино, Карцово, Крутово, Лаптево, Оськино, Порошино, Потапово, Селезнево, Харино и Ценово.