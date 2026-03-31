В Госдуме заявили, что вопрос о запрете VPN никогда не обсуждался

Депутат Антон Горелкин заявил, что в Госдуме никогда не обсуждался полный запрет VPN и введение ответственности за его использование. «Убежден, что штрафовать за VPN нужно только в том случае, если такие сервисы используются для совершения преступлений», — заявил он.

В Госдуме заявили, что вопрос о запрете VPN никогда не обсуждался. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Антон Горелкин заявил, что в Госдуме никогда не обсуждался полный запрет VPN и введение ответственности за его использование.

«Убежден, что штрафовать за VPN нужно только в том случае, если такие сервисы используются для совершения преступлений», — заявил он.