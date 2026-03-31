В Госдуме предложили добавить в «Разговоры о важном» урок об электросамокатах

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили добавить урок о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты, в образовательный проект «Разговоры о важном».

Они заметили, что в России все больше людей, особенно среди молодежи, используют СИМ, и что многие из них попадают в ДТП. Депутаты считают, что на уроке должны объяснять правила дорожного движения, обсуждать типичные ситуации на дороге и учить уважению к пешеходам.

По их мнению, такой урок поможет школьникам лучше понимать, как безопасно передвигаться на СИМ, снизить количество нарушений и аварий, а также сформировать культуру безопасного поведения на дорогах. Они уверены, что работа с детьми в школе — это лучший способ предотвратить ДТП среди молодежи.