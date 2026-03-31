В гинекологическое отделение ОКБ приняли нового специалиста

В гинекологическом отделении областной клинической больницы начал работу Михаил Сенаторов. Врач окончил лечебный факультет РязГМУ в 2020 году, затем завершил ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология» в том же вузе в 2022 году. Общий стаж работы по специальности составляет более четырех лет.

Михаил Сенаторов специализируется на ведении беременности, а также на диагностике и лечении гинекологических заболеваний. Коллеги отмечают, что новый сотрудник регулярно повышает квалификацию и в своей практике руководствуется принципами доказательной медицины.

Фото: ОКБ.