В Донецке военный грузовик «Урал» врезался в людей на автостанции

В Донецке военный грузовик «Урал» врезался в людей на автостанции. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». По словам очевидцев, два человека погибли на месте, на земле лежат части тел. Отмечается, что выжившую женщину в тяжелом состоянии отвезли на скорой помощи. Известно, что иномарка подрезала большегруз — его увело в сторону прямо на местных жителей.

