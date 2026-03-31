В Донецке военный грузовик «Урал» врезался в людей на автостанции
В Донецке военный грузовик «Урал» врезался в людей на автостанции. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». По словам очевидцев, два человека погибли на месте, на земле лежат части тел. Отмечается, что выжившую женщину в тяжелом состоянии отвезли на скорой помощи. Известно, что иномарка подрезала большегруз — его увело в сторону прямо на местных жителей.
В Донецке военный грузовик «Урал» врезался в людей на автостанции. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».
По словам очевидцев, два человека погибли на месте, на земле лежат части тел.
Отмечается, что выжившую женщину в тяжелом состоянии отвезли на скорой помощи.
Известно, что иномарка подрезала большегруз — его увело в сторону прямо на местных жителей.