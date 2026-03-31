Умер олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров

Олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщили в белорусском клубе «Мешков Брест», где он работал главным тренером. Клуб выразил соболезнования семье и близким Кокшарова, отметив, что его уход — большая утрата для всей гандбольной семьи. Эдуард Кокшаров был выдающимся спортсменом: он стал олимпийским чемпионом в 2000 году и бронзовым призером Олимпиады 2004 года. Он также выиграл чемпионат мира в 1997 году и много раз становился чемпионом и призером различных турниров. После завершения карьеры игрока Кокшаров работал тренером в разных клубах, включая сборную России с 2017 по 2020 год. В «Мешков Брест» он начал работать в 2023 году.

