У рязанской райбольницы отсудили деньги за тест-полоски для ребенка-инвалида

Установлено, что 10-летний мальчик имеет право на льготное обеспечение тест-полосками и медикаментами. Однако в нарушение требований закона Новомичуринская райбольница своевременно не выдала их, отметили в прокуратуре. Родители купили тест-полоски и лекарственный препарат за свой счет. Прокурор обратился в суд и потребовал взыскать с райбольницы средства и компенсацию морального вреда. Иск удовлетворен.

У Новомичуринской райбольницы отсудили деньги за тест-полоски для ребенка-инвалида. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

