У 170 пациенток рязанской больницы № 10 выявили новообразования благодаря новому маммографу

Всего с начала 2026 года на новом цифровом аппарате отечественного производства обследовали около 1,5 тысяч женщин. Врачи отмечают высокое качество снимков и низкую дозу облучения. Оборудование позволяет выявлять рак, кисты, фиброаденомы и мастопатию на ранних стадиях.

У 170 пациенток рязанской больницы № 10 выявили новообразования благодаря новому маммографу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Фото: пресс-служба Минздрава Рязанской области.