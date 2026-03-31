Специалисты оценили состояние лесов Рязанской области в 2025 году
Специалисты оценили состояние лесов Рязанской области в 2025 году. Они изучили данные о санитарии и болезнях лесов за последние десять лет. Основной причиной гибели деревьев остаются пожары. В Спасском лесничестве сгорело 3 527 гектаров леса. В прошлом году провели оздоровительные мероприятия на 27 гектарах, а на 688 гектарах они запланированы. Также на здоровье лесов негативно влияют плохие погодные условия. В результате этого ослаблено 3 951 гектар насаждений. Кроме того, болезни леса затронули 7 649 гектаров, и основная проблема — корневая губка. В этом году популяция непарного шелкопряда снизилась, и повреждений деревьев не зафиксировано.

Специалисты оценили состояние лесов Рязанской области в 2025 году. Они изучили данные о санитарии и болезнях лесов за последние десять лет. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Цзл Рязанской-Области».

Основной причиной гибели деревьев остаются пожары. В Спасском лесничестве сгорело 3 527 гектаров леса. В прошлом году провели оздоровительные мероприятия на 27 гектарах, а на 688 гектарах они запланированы.

Также на здоровье лесов негативно влияют плохие погодные условия. В результате этого ослаблено 3 951 гектар насаждений. На 114 гектарах уже провели оздоровительные мероприятия, а на 204 гектарах они еще запланированы.

Кроме того, болезни леса затронули 7 649 гектаров, и основная проблема — корневая губка. В 2025 году оздоровительные мероприятия прошли на 223 гектарах.

В этом году популяция непарного шелкопряда снизилась, и повреждений деревьев не зафиксировано. Специалисты считают, что нужно пересмотреть объемы санитарных мероприятий для сохранения здоровья лесов Рязанской области.