Специалисты оценили состояние лесов Рязанской области в 2025 году. Они изучили данные о санитарии и болезнях лесов за последние десять лет. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Цзл Рязанской-Области».
Основной причиной гибели деревьев остаются пожары. В Спасском лесничестве сгорело 3 527 гектаров леса. В прошлом году провели оздоровительные мероприятия на 27 гектарах, а на 688 гектарах они запланированы.
Также на здоровье лесов негативно влияют плохие погодные условия. В результате этого ослаблено 3 951 гектар насаждений. На 114 гектарах уже провели оздоровительные мероприятия, а на 204 гектарах они еще запланированы.
Кроме того, болезни леса затронули 7 649 гектаров, и основная проблема — корневая губка. В 2025 году оздоровительные мероприятия прошли на 223 гектарах.
В этом году популяция непарного шелкопряда снизилась, и повреждений деревьев не зафиксировано. Специалисты считают, что нужно пересмотреть объемы санитарных мероприятий для сохранения здоровья лесов Рязанской области.