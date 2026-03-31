Силы ПВО за ночь уничтожили 92 беспилотника над регионами России

Силы противовоздушной обороны в ночь на 31 марта уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской и Тверской областями, а также над Московским регионом.