«Ъ»: сайты с доступом через VPN могут исключить из «белых списков»

Цифровые платформы, которые не ограничивают доступ для пользователей с включенным VPN, могут исключить из так называемых белых списков сайтов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о ресурсах, которые продолжают работать даже при ограничении мобильного интернета. По данным издания, Минцифры направило крупнейшим IT-компаниям, банкам и маркетплейсам письмо с новыми условиями для сохранения доступа в таких списках.

Одним из требований может стать ограничение работы сервисов для пользователей с включенными VPN. Ограничения могут коснуться крупных платформ, в том числе маркетплейсов и интернет-сервисов.

При этом полный запрет VPN в России не обсуждается. В Госдуме отметили, что такие сервисы активно используют в корпоративном секторе для защиты данных и работы с трафиком.