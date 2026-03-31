РязГМУ вошел в топ-100 лучших вузов России по версии Forbes

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes. В рейтинге учебное заведение заняло 56 место. Рейтинг включает российские университеты с государственной аккредитацией, где есть программы бакалавриата или специалитета и обучаются не менее 400 студентов.

Вузы оценивали по нескольким критериям: качеству нетворкинга, репутации у работодателей, международному признанию, академической среде, а также по числу миллиардеров среди выпускников.

В верхней части рейтинга традиционно преобладают московские университеты — в первой двадцатке они заняли 14 позиций.