Рязанские врачи впервые применили телемедицину для диагностики инсульта

В Рязанском кардиодиспансере внедряют новый формат телемедицинских консультаций. Врачи учреждения совместно со специалистами Шиловского сосудистого центра провели УЗИ в онлайн-формате — в режиме реального времени. Это позволяет специалистам видеть одно и то же изображение, обсуждать результаты и совместно принимать решения, не находясь в одной аудитории, сообщили в региональном минздраве.

Так, новый формат помог вовремя диагностировать у пациента около сорока лет инсульт, вызванный диссекцией позвоночной артерии — скоплением крови между стенками сосуда. Благодаря совместной работе рязанских и районных специалистов терапия была назначена вовремя, что значительно повышает шансы на полное восстановление здоровья.

Минздрав Рязанской области отметил, что дистанционные УЗИ-консультации позволят жителям отдаленных районов получать качественную медицинскую помощь без необходимости ехать в областной центр.