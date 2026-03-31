По словам медиков, пациент долгое время не обращался в поликлинику и не проходил регулярные профилактические осмотры. Во время диспансеризации у него нашли сахарный диабет. Мужчина также пожаловался на то, что периодически испытывает легкую размытость зрения и «плавающие» помутнения. Рязанца направили к врачу-офтальмологу. Там ему диагностировали диабетическую ретинопатию. Выявлены выраженные сосудистые изменения сетчатки и признаки активного прогрессирования процесса, что свидетельствовало о длительном бессимптомном течении заболевания. Пациенту рекомендовали провести лазерную коагуляцию сетчатки — метод, позволяющий замедлить прогрессирование заболевания и снизить риск тяжелых осложнений.

Рязанец едва не лишился зрения из-за сахарного диабета. Об этом сообщает региональный минздрав.

