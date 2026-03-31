Рязанцы рассказали о телефонных аферах с наградами погибших в СВО

Жители Рязани сообщили о серии мошеннических звонков, направленных на родственников погибших в специальной военной операции. Об этом рассказала одна из местных жительниц в группе «Подслушано в Рязани». По данным потерпевшей, незнакомцы звонят с одного номера, представляются сотрудниками военкомата и сообщают о якобы награждённом орденом Красной Звезды родственнике. Затем предлагают оформить заявление на получение награды.

Однако орден Красной Звезды является государственной наградой СССР и сегодня не выдаётся. Мошенники используют эмоциональный фактор, пытаясь заставить родственников действовать без проверки информации.

При любых сомнениях сразу обращайтесь напрямую в военкомат.