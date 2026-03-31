Рязанцам рассказали, как половодье влияет на качество воды в кране

В администрации рассказали, что в период половодья фильтры на очистных станциях промывают чаще, а реагентов добавляют больше, чтобы вода не шла по трубам желтой и с запахом. Помимо этого, в кранах увеличили долю артезианской воды, а скважины защитили от подтоплений.

