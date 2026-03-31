Рязанца осудили за создание фиктивного юрлица

По данным прокуратуры, в июне 2024 года 23-летний рязанец за деньги предоставил неустановленным лицам свой паспорт и другие документы для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о себе как о подставном лице коммерческой организации. Мужчине назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.