Рязанца обокрали после поездки в такси. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным МВД, ночью 43-летний рязанец доехал на такси до Дядькова. Утром мужчина заметил, что у него пропал смартфон. Через поддержку рязанец выяснил, что таксист передал телефон диспетчеру, как забытый в авто. Забрав телефон, мужчина увидел перевод 10 100 рублей со счета, привязанного к абонентскому номеру.

Выяснилось, что деньги перевел 22-летний рязанец — приятель таксиста, который решил прокатиться с ним во время работы. Молодой человек подсмотрел пароль от телефона, когда пассажир переводил деньги за поездку. Его нашли и задержали.

Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 6 лет лишения свободы.