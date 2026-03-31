Россиянам объяснили рассылку из Реестра воинского учета от «Госуслуг»

В связи с переходом военкоматов на электронный формат работы, портал «Госуслуги» начал рассылку уведомлений из Реестра воинского учёта. Об этом пишет «Лента. ру». Независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая объяснила, что сообщения о внесении изменений в данные Реестра не следует воспринимать как повестки с требованием явки в военкомат. Она подчеркнула, что гражданам не нужно предпринимать никаких действий самостоятельно. Лютницкая отметила, что это лишь систематизация данных. Если гражданин будет вызван в военкомат, он получит соответствующую повестку через «Госуслуги», в которой будет указано основание вызова и дата явки.

